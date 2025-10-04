Haberler

Kocaeli'nde Fabrika Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki GEBKİM OSB'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri açıklandı. Kocaeli Valiliği, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM OSB'deki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 işçinin kimlikleri belli oldu.

Patlama, GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada işçiler Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - KOCAELİ

