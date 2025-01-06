Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam Bıçaklandı

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanması sonucu yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı sahibi Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada bacağından bıçaklanan Şalgam yaralandı. Olayı gören esnafların aracıyla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Şalgam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ