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Kocaeli'de Otomobil BİM Marketine Daldı, Facia Önlenmiş Olundu

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir otomobil BİM marketine daldı. Marketin camları kırılırken, içinde kimse olmaması büyük bir faciayı önledi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza pedalına bastığı iddia edilen otomobil BİM'e daldı. Markette ağır hasar oluşurken, kaza sırasında markette kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Markette otomobili gören bir vatandaş ise çekiliş olduğunu sandı.

Kaza, saat 07.45'te Çenedere Caddesi'nde bulunan BİM'de meydana geldi. İddiaya göre, 06 BKF 206 plakalı Skoda marka otomobil park edileceği sırada, sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basmaya devam etmesi üzerine BİM markete daldı. Marketin camı tuzla buz olurken, içerde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazaya ilişkin tutanak tuttu. Otomobil ise cam kırıklarının temizlenmesi sonrasında marketten çıkarıldı.

"Çekiliş var sandım"

Markette otomobili görünce şaşırdığını söyleyen Ferhat Coşkun, "Markette otomobili görünce çekiliş var sandım. Sonra baktım ki iş başka türlüymüş, kaza yapmış. Galiba sürücü fren yerine gaza basmış" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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