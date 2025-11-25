Haberler

Kocaeli'de Bungalov Dolandırıcılığı: 24 Şüpheliden 23'ü Tutuklandı

Kocaeli merkezli internet üzerinden bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan 24 şüphelinin 23'ü tutuklandı. Toplam dolandırıcılık hacminin 1,1 milyar TL'yi aştığı tespit edildi.

Kocaeli merkezli yürütülen projeli dosya kapsamında internet üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Şüphelilerin MASAK kayıtlarına göre toplam işlem hacminin 1,1 milyar TL'yi aştığı tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, son aylarda vatandaşların bungalov ev kiralamak için internet ve sosyal medya platformları üzerinden ulaştıkları şüphelilere para göndermeleri üzerine dolandırıcılık olaylarının artmasıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen projeli dosyada, 15 ayrı olayda toplam 1 milyon 482 bin TL'lik dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK verilerine göre, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarda 24 şüpheli şahıs açık kimlikleriyle birlikte deşifre edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş illerinde birlikte hareket ettikleri belirlendi. Operasyon öncesinde 3 şüpheli ara yakalamayla tutuklandı. Soruşturmanın devamında, 22 Kasım 2025'te 50 ekip ve 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü bulundukları illerde SEGBİS aracılığıyla adliyeye çıkarılırken, 18 şüpheli Asayiş Şube ekiplerince Gebze Adliyesine sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklandı.

Planlı operasyon kapsamında 24 şüphelinin tamamı yakalanırken, toplamda 23 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol uygulandığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
