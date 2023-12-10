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Kocaeli'de Bölgesel Amatör Lig Maçında Olaylar Çıktı

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Kocaeli Bölgesel Ligi maçında Gölcükspor ve Gebzespor arasında yaşanan olaylar amatör kameralar tarafından kaydedildi. Taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya fırlatırken, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Kocaeli'de Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı. Taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya fırlatırken, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. O anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Kocaeli Bölgesel Ligi maçında Gölcükspor ve Gebzespor, Gölcük Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gölcükspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın devre arası ve sonunda, yeşil sahalarda görmek istenilmeyen olaylar yaşandı. Tribünlerin karşılıklı olarak küfürleşmesinin ardından Gebzespor taraftarı kırdıkları koltukları sahaya fırlattı. Çıkan olaylara çevik kuvvet polisleri biber gazıyla müdahale etti. Biber gazına maruz kalan ve fenalaşan taraftarlara sağlık ekipleri müdahale etti. Taşkınlık çıkaran taraftarlardan birkaçının gözaltına alındığı görüldü. Aileleriyle birlikte müsabakayı izlemeye gelen çocuklar ise korku dolu anlar yaşadı. Yeşil sahanın adeta savaş alanına döndüğü o anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

"Bu kentin ortak değerine sahip çıkmaya davet ediyoruz"

Olaylara ilişkin sosyal medya platformundan yazılı açıklama yapan Gebzespor Başkanı Resul Tat, "Bu kentin tüm yöneticileri, siyasileri, bu kentin ortak değerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bugün takımımızı yalnız bırakmayan çocuk, kadın, yediden yetmişe tüm taraftarımıza ve Eskiçarşı grubumuza teşekkür ediyorum. Biz bu oyuncu grubuna güveniyoruz. Kayadan toz alırsınız, şampiyon Gebzespor" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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