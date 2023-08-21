Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avanos'a bağlı Püsküllü mevkiinde meydana geldi. Yabancı uyruklu aile, piknik yapmak için ilçeye bağlı Püsküllü mevkiine gitti. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Şahısların yakınları bir kişiyi ırmaktan çıkarmayı başarırken, diğer kişi ise gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Avanos Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Irmakta kaybolan 28 yaşındaki Sayed Mehdi Hoesini'yi arama çalışması başlatıldı. Konya'dan gelen dalgıç polis ekipleri, kaybolan gencin cansız bedenine ulaşarak ırmaktan çıkarttı.

Irmakta boğulan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR