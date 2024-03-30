Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri jette uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ