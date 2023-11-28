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Kırklareli'nde aranan 9 kişi yakalandı

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3. Sayfa Haberleri
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Denetimler sonucunda 7 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 9 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güvenlik Yakalama Suç 3. Sayfa Haberler

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