Kırklareli'nde aranan 9 kişi yakalandı
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Denetimler sonucunda 7 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 9 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa