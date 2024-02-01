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Kırklareli'de tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Melek Kuşku son yolculuğuna uğurlandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melek Kuşku'nun cenazesi defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırklareli'de tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Melek Kuşku son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İstiklal Mahallesi'nde dün yaşanan kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki Melek Kuşku, bugün son yolculuna uğurlandı. Kuşku'nun cenazesi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası yeni mezarlığa defnedildi.

Alınan bilgiye göre, bedensel engelli olan Kuşku'nun babası Fethi Kuşku ve annesi Nehriye Kuşku daha önce vefat etmişti.

Evli olmayan Kuşku'nun cenazesinde taziyeleri kuzeni Ahmet Yavuz kabul etti.

Olay anı anbean kameralara yansımıştı

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özgürlük Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Melek Kuşku, yaya geçidinin biraz uzağında cadde çıkışında karşıya geçmek üzere yola adım atarak ilerlemeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra köşede bekleyen tır, yayayı fark edemedi ve gaza bastı. Çarptığı yayayı geç fark eden sürücü ilerledikten sonra durdu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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