Kırklareli'de Tefecilik İddiasıyla Bir Şüpheli Yakalandı
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli belgeler ve senetler ele geçirildi.
Kırklareli'de jandarma ekiplerince tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kavaklı beldesinde 1 kişinin tefecilik yaptığı iddiasıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 4 adet dolu senet, 1 adet borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajanda, 2 adet cep telefonu ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa