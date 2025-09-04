Kırklareli'de Sazan Sarmalı Yöntemiyle Dolandırıcılıktan Tutuklama
Kırklareli'de 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen E.T. isimli şahıs, emniyet güçlerinin operasyona geçmesiyle yakalanarak tutuklandı.
Kırklareli'de "Sazan Sarmalı" yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda "Sazan Sarmalı" yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen E.T. isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa