Kırklareli'de Köpeği Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde bir kişi sahipsiz köpeği bıçaklayarak öldürme anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesinde gece saatlerinde bir kişi köpeği bıçaklayarak öldürdü. Vatandaşlar köpeğin öldüğünü görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Bölgeye gelen veteriner hakim köpeğin kesici aletle öldüğünü tespit etti. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin arından polis ekipleri Mustafa Y'i tespit etti.

Cumhuriyet savcılığınca "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Mustafa Y. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye götürüldü. Savcılıktan tutuklama kararıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mustafa Y. savunmasında alkollü olduğunu köpeğin saldırı sonucu hamle yaptığını söyledi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ