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Kırklareli'de 11 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'de polis ekipleri tarafından haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı. 5 hükümlü cezaevine teslim edilirken diğer 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Kırklareli'de polis ekiplerince haklarında aranması olan 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin, aranması olan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 11 kişi yakalandı. Haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edilirken diğer 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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