Kırklareli'de 11 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'de polis ekiplerince haklarında aranması olan 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin, aranması olan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 11 kişi yakalandı. Haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edilirken diğer 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı. - KIRKLARELİ