Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 23 kilo 794 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli ise tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince, Tokat'tan Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsü, Balışeyh ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği ile otobüsün bagajında arama yapan ekipler, 23 kilo 794 gram skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE