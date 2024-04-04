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Kırıkkale'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde İki Kişi Yaralandı

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Kırıkkale'de gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş.'nin kullandığı 71 BE 981 plakalı otomobil, Kıbrıs Caddesi'nde seyreden S.B. idaresindeki 46 ABS 049 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İstinat duvarına savrulan iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.B. ile yolcu S.S., ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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