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KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda İşçiler İntihar Girişiminde Bulundu

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Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda maaşını alamayan işçilerden 3'ü metrelerce yükseklikteki kuleye çıkarak, ödeme yapılmaması durumunda kendi yaşamlarına son vereceklerini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından ikna edilen işçiler kuleden indirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda maaşını alamayan işçilerden 3'ü metrelerce yükseklikteki kuleye çıkarak, ödeme yapılmaması durumunda kendi yaşamlarına son vereceklerini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından ikna edilen işçiler kuleden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 aydır çalışan işçilerin maaşlarını ödemediği iddia edilen Söke KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda çalışan 80 kişi işten çıkartıldı. SGK prim günlerinin eksik yatırıldığını ve ödemelerini alamadıklarını iddia eden işçiler eyleme başladı. İşçilerden 3'ü fabrika içerisinde bulunan metrelerce yükseklikteki kuleye çıktı. Paralarının ödenmesini isteyen, ödenmediği takdirde de kuleden atlayarak kendi hayatlarına son vereceklerini belirten işçileri jandarma ekipleri ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilen işçiler kuleden indi. Kuleye çıkan işçiler jandarma tarafından gözaltına alınırken, diğer işçiler ödemelerini alıncaya kadar seslerini duyurmak için çeşitli eylemeler yapmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Kipaş Söke 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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