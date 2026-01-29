Haberler

Kilis'te bir tatlıcı yardım bahanesiyle 25 bin TL dolandırıldı

Kilis'te bir tatlıcı yardım bahanesiyle 25 bin TL dolandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te bir tatlıcı, kendisini Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nün özel kalemi olarak tanıtan dolandırıcılara 25 bin TL kaptırdı. Yardım talebi ile aranan esnaf, dolandırıldığını 3 ay sonra fark etti.

Kilis'te bir tatlıcı, kendisini Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nün özel kalemi olarak tanıtan kişiler tarafından engelli mahkumlara yardım bahanesiyle 25 bin TL dolandırıldığını, olayı ise 3 ay sonra fark ettiğini söyledi.

Kilis'te tanınan tatlıcı esnafı İlhan Kilimci, kendisini Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nün sekreteri olarak tanıtan kişiler tarafından 25 bin TL dolandırıldığını, olayı ise 3 ay sonra fark ettiğini söyledi. İlhan Kilimci, iş yerinde oturduğu sırada kendisini "Ceza İnfaz Kurumu özel kalemi" olarak tanıtan ve Sena ismini kullanan bir kadın tarafından telefonla arandığını belirtti. Arayan kişinin, cezaevindeki yürüme engelli mahkumlar için tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek yardım talep ettiğini ifade eden Kilimci, duyarlı bir esnaf olarak bu çağrıya kayıtsız kalamadığını söyledi.

"Şüphelenmedim ve parayı gönderdim"

Dolandırıcıların kendisine bir IBAN numarası gönderdiğini belirten Kilimci, "İlimizde hayırseverliğimizle tanınan bir esnafız. Maddi-manevi yardıma ihtiyaç olan her konuda elimizden geleni yaparız. Bu nedenle şüphelenmedim ve parayı gönderdim" dedi.

"Yazışmaları gönderince dolandırıldığım ortaya çıktı"

Olayın ardından herhangi bir teşekkür ya da geri dönüş olmaması üzerine Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nü aradığını söyleyen Kilimci, "Müdür beye tekerlekli sandalye yardımı yaptığımı söyledim. Kendisi böyle bir yardımın olmadığını söyledi. Yazışmaları gönderince dolandırıldığım ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Bizim devletimiz var"

Dolandırıldığını 3 ay sonra fark ettiğini belirten Kilimci, "Gerekli kurum ve mercilere başvuracağım. Bizim devletimiz var, kanunumuz var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Vatandaşlarımız bu tür taleplere karşı çok dikkatli olsun. Artık resmi fatura ve evrak olmadan kesinlikle hiçbir yardım yapmayacağım. Bunun bedeli bana 25 bin TL oldu" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi