Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın yakalandı Kayseri'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın Melikgazi ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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