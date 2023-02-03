Keşan'da huzur ve güven uygulamasında 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.

Keşan İçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Huzur-Güven' uygulaması yaptı. 112 personelin katılığı ve 2 saat süren denetimlerde 918 şahsın GBT sorgusu yapıldı. İlçedeki kafe, pastane, internet kafe, kahvehane, hurdacı ve motosiklet tamircilerinin denetlendiği uygulamalarda, hırsızlık suçundan aranması olan T.U., uyuşturucu bulundurmak suçundan aranan Ö.A., mala zarar verme suçundan aranan M.D.S. ve askeri ceza kaydından aranması olan S.D. isimli şahıslar yakalandı. Adli makamlar karşısına çıkarılan S.D. ve T.U. cezaevine sevk edilirken, Ö.A. taahhüt imzalatılarak, M.D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE