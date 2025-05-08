Keşan'da Çocuk Giyim Mağazasında Yangın Panic Yarattı

Keşan'da çocuk giyim mağazasında korkutan yangın

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çocuk giyim mağazasında çıkan yangın, çevredeki esnafları korkuturken, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi'nde bulunan bir çocuk giyim mağazasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, işyeri sahibi, yangın söndürme tüpleri ile dumanların arasına girerek yangını söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen kalabalığın dağılması için zaman aman anons yaparken, duman aspiratörü ile içerideki dumanı boşaltan itfaiye ekipleri kontrol altına aldığı yangını söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.