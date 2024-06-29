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Kenya'da Vergi Artışı Protestolarında En Az 30 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kenya'da vergi artışını öngören yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestolarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kenya'da vergi artışını öngören yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestolarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı 25 Haziran'da gerçekleştirilen ve polisin gerçek mermi kullandığı protestolarda yaşanan can kaybı artıyor. ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamada, "Kenya güvenlik güçleri, 25 Haziran Salı günü, aralarında kaçmaya çalışan protestocuların da bulunduğu kalabalığa doğrudan ateş açtı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, başkent Nairobi ve diğer bölgelerde öldürülen kişilerin kesin sayısına dair net bir bilgi olmasa da tanık ifadelerine, kamuya açık bilgilere, Nairobi'deki hastane ve morg kayıtlarına dayanarak o gün en az 30 kişinin öldürüldüğünü tespit etti" ifadeleri kullanıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Afrika direktörü yardımcısı Otsieno Namwaya, "Protestocuların kaçmaya çalışması da dahil olmak üzere herhangi bir gerekçe olmaksızın doğrudan kalabalığa ateş açmak, Kenya ve uluslararası hukuka göre kesinlikle kabul edilemez. Kenyalı yetkililerin, barışçıl protestocuları korumaları gerektiğini ve polis şiddetinin cezasız kalmasına artık tolerans gösterilemeyeceğini kuvvetlerine açıkça anlatması gerekiyor" dedi.

Ne olmuştu?

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunmuştu. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını ek 2,7 milyar dolarlık gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini açıklamıştı. Yasa tasarısına karşı protestolar kısa sürede ülke geneline yayılırken, 25 Haziran'daki protestolarda göstericiler parlamento binasını basıp ateşe vermiş, polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açmıştı. Kenya Tabipler Birliği aynı gün ülke çapındaki gösterilerde 23 kişinin öldüğünü, silahla yaralanan 30 kişinin ise tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise düzenlediği basın toplantısında parlamentodan geçen tasarıya karşı halkın gösterdiği tepkinin dikkate alındığını, bu nedenle tasarıyı imzalamayacağını söylemişti. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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