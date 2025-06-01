Kaza Yapan Milletvekili Dindar Tedavi Altına Alındı

Kaza Yapan Milletvekili Dindar Tedavi Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Vanspor FK-Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına gitmekte olan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, kaza geçirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altında.

Kaza yapan Milletvekili Dindar tedavi altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına giderken kaza yapan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de tedavi altına alındı.

Final maçını izlemek için Kayseri'ye hareket eden DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın bulunduğu 06 ER 940 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir karayolu Topaklı mevkiinde kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dindar'ı hastanede ziyaret ziyaret eden DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan maçı izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda orta refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. İnşallah farklı bir şey çıkmaz, biran önce taburcu olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'dan tarihi geri dönüş! Üçüncü sırayı kaptılar

Uzatmalarda 2 golle tarihi geri dönüş! Ligin üçüncüsü belli oldu
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti

Direğe çarpan araç ikiye bölündü! Feci kaza kamerada
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.