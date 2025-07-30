Kayseri'deki Mobilya Fabrikası Yangınına Açıklama

Kayseri'deki Mobilya Fabrikası Yangınına Açıklama
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'deki mobilya fabrikasında çıkan yangının kıvılcımlardan kaynaklandığını açıkladı. Yangının, güvenlik sistemi kurulumu sırasında çıktığını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan ve büyük çapta hasara yol açan yangına güvenlik sistemi yapılırken sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu açıkladı.

Melikgazi ilçesindeki Kayseri OSB 30. Cadde üzerinde 22 Temmuz'da bir mobilya fabrikasında çıkan ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük çapta hasar meydana gelmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, yangına güvenlik sistemi yapılırken sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu açıkladı. Elitaş açıklamasında, "Geçen hafta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika bitmiş. Kullandığı malzemeden dolayı anında gitmiş. Yangının çıkış sebebi fabrikayı yangında emniyetli hale getirmek için sprink sistemini kurarken kaynaktan çıkan kıvılcım. Bu iş yangına karşı korunaklı tesisler kurmamızın ehemmiyetini gösteren bir iş. İş yeri açarken o şartları yerine getirmiş olabilseydik, o şartları yerine getirebilmek için kaynak yapılacak yerde tedbirlerimizi alsaydık böyle olmazdı. Orası x firmasının değil, hepimizin değeri. O kayıp hepimizin kaybı. Orada istihdam edilen insanların acıları, emeklerinin boşa gitmesi hepimizin yüreğini sağlıyor. Yok olan fabrika, tüm kaynaklarımızın yok olması demek" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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