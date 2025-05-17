Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadelede Operasyonlar 2.5 Kat Arttı

Vali Çiçek: "Uyuşturucu ile mücadelede operasyonlarımız 2 buçuk kat, tutuklanma sayılarımız yüzde 50 arttı"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek :

"İstediğiniz yöntemi deneyin, Kayseri'de uyuşturucu satamayacaksınız"

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde emniyet ve jandarmanın torbacı ve baronlarına nefes aldırmadıklarını söyleyerek; "Emniyetimiz operasyonlarını 2023 yılına göre 2 buçuk kat artırdı. Sadece bu sene tutuklamalarda yüzde 50 artışımız var. İstediğiniz yöntemi deneyin, Kayseri'de uyuşturucu satamayacaksınız. Bunu emniyete ve jandarmaya güvenerek söylüyorum" dedi.

Şehirdeki uyuşturucu ile mücadele hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların geçen yıla oranla 2 buçuk kat arttığını söyledi. Tutuklanma sayılarının da yüzde 50 arttığına vurgu yapan Vali Çiçek; "Nefes aldırmıyoruz, operasyon üzerine operasyon yapıyoruz" dedi. "İstediğiniz yöntemi deneyin, Kayseri'de uyuşturucu satamayacaksınız" diyen Vali Gökmen Çiçek; "Gururla söyleyebilirim, uyuşturucuyla mücadelede farklı bir konsept geliştirdik ve çok farklı bir çalışma içerisindeyiz. Geçenlerde 12 kilo uyuşturucu madde yakalandığını paylaşmıştım. Ondan önceki hafta da 9 kilo yakalandığının müjdesini vermiştim. Nefes aldırmıyoruz, operasyon üzerine operasyon yapıyoruz. torbacılara, baronlarına hiçbir şekilde nefes aldırmamak adına operasyonlar yapıyoruz. 10 gün önce 28 tane torbacıyı aldığımız gibi hak ettikleri yere gönderdik. Biz Kayserililere bir söz verdik, milletimize de söz veriyoruz; bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Son torbacı kalana kadar da bu mücadele devam edecek. Çünkü biliyoruz ki; gençlerimizin sürüklendikleri batak onları ölüme kadar sürükleyen bir bataklık. Emniyetimiz operasyonlarını 2023 yılına göre 2 buçuk kat artırdı. Sadece bu sene tutuklamalarda yüzde 50 artışımız var. Sadece içicilere değil delillendirerek, ispatlarıyla yapıyorlar. Birçok yol deniyorlar; midesinde getirmeye çalışan mı ararsın, eşyaların içerisinde getirmeye çalışan mı ararsın. Ama bizim emniyetimiz ve jandarmamız bu konuda inanılmaz donanımlı hale geldi. Köpeklerimiz de uyuşturucu ile mücadelede çok önemli araçlarımız. Şehrin her yerini kameralarla döşedik, şehirdeki kamera sayısını 4 kat artırdık. Şehirdeki özellikle uyuşturucu ile mücadelede destek aldığımız yerlerin sayısını çok artırdık. Ne yaparlarsa yapsınlar anında haberimizin olacağı bir sistem oluşturduk. İstediğiniz yöntemi deneyin, Kayseri'de uyuşturucu satamayacaksınız. Bunu emniyete ve jandarmaya güvenerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Mahalle bakkalından daha yakın spor okulları açtık"

Gençleri uyuşturucu ve dijital bağımlılıktan uzak tutmak için önleyici projeler de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Vali Çiçek, bu çerçevede başlatılan ERVA Spor Okulları'nın çığ gibi büyüdüğünü aktardı. Bugün 15 bine yakın gencin ERVA Spor Okulları'nda 25 ayrı branşta spor yaptıklarının altını çizen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Uyuşturucu ile mücadele sadece polisiye tedbirlerle olmayacağını biliyoruz. Önleyici tedbirler açısından da ERVA Spor Okulları Projesi'ni başlattık. Bugün 53.'sünü açtık, gururluyuz. 15 bin öğrenciye yaklaştık, 15 bin sporcu oluştu. 14 bin 500 öğrenci, 150 antrenörle beraber mahalle bakkalından daha yakın spor okulları açtık. Bu spor okulları iki yıldır çığ gibi büyüyor ve diğer illerde de uygulanmaya başlandı. Bu projede her bir öğrencimiz 25 ayrı branş olmak üzere antrenörleriyle beraber spor yapıyor. Her türlü masrafları ücretsiz. Bu da aslına bakacak olursanız uyuşturucu ile mücadele ile birlikte dijital bağımlılıkla mücadele için de oluşturulmuş bir proje. 53.'yü açtık ama şuan 9 tanesinin daha işlemleri açılmayı bekliyor" diye konuştu.