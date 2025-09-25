Haberler

Kayseri'de Sahte Altın Bileziklerle Dolandırıcılık Şebekesi Yakalandı

Kayseri'de sahte altın bileziklerle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Haklarında dolandırıcılık ve diğer suçlardan kayıt bulunan şahısların araçlarından sahte bilezik ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

Kayseri'de sahte altın bilezikleri kuyumcuya giderek, gerçek altın gibi bozdurmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Şahısların 3 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sahte altın bilezikleri gerçek gibi bozdurmaya çalışarak, dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarından 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı bulunan M.K. (52) İ.T.T. (18) ve S.K. (23) yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik ve 1 adet küpe ele geçirildi.

M.K., İ.T.T. ve S.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
