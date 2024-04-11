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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı

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Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı

Kaçarken 1 otomobile zarar verdi, toplamda 54 bin TL ceza yedi

KAYSERİ - Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken 1 otomobile zarar veren sürücüye 54 bin 562 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri M.K. idaresindeki 38 GF 059 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak, ekiplerden kaçan M.K., 5 kilometrelik kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi 3018 Sokak'ta yakalandı. Yapılan kontrollerde M.K.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye "alkollü araç kullanma", "polisin 'dur' ihtarına uymama", "trafiği tehlikeye düşürme" suçlarından toplamda 54 bin 562 TL para cezası uygulandı. Kovalamaca sırasında M.K.'nin park halindeki bir otomobile zarar verildiği öğrenildi. Polisten kaçan M.K. gözaltına alınırken, trafikten men edilen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Ceza Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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