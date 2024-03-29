Kayseri'de Otobüsün Arkasında Paten Süren 3 Kişi Yakalandı

Kayseri'de otobüsün arkasında asılarak paten süren 3 kişi önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı.

Kayseri'de yolda seyreden halk otobüsünün arkasına gelen patenli 3 kişi, otobüse asıldı. Bir süre otobüse asılarak tehlikeli yolculuk yapan 3 kişi, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın kimlik bilgilerini tespit etti.

Yakalanan şahıslara ilgili maddelerden dolayı trafik cezası uygulandı. - KAYSERİ