Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın! Soruşturma başlatıldı
Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'de ilçeye bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.