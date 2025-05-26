Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın! Soruşturma başlatıldı

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de ilçeye bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.