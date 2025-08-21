Kayseri'de İş Yerinde Yangın Çıktı

Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde ocaktaki köz nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde ocaktaki közden yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 6009. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde iddiaya göre ocakta bulunan közden yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında iş yerinde bulunan tezgah hasar gördü. - KAYSERİ

