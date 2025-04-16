Kayseri'de 58 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 58 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, H.O.H. (29) ve Ö.F.D.'nin (35) kaçak tütün ticareti yaptığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların adreslerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 58 kilogram kaçak tütün, 118 kilogram kaçak nargile kömürü ve 78 adet kaçak akıllı kol saati ele geçirildi.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet'" suçundan gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ