Kaybolan İş Adamı Halit Yukay'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yunanistan'a gitmek için Yalova'da denize açılan ve Marmara Denizi'nde teknesi parçanmış şekilde bulunan iş adamı Halit Yukay'ın yeni görüntüleri çıktı. Gemi mühendisi olan başarılı girişimcinin kendi hayatını anlattığı video klip, sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden biri olan Halit Yukay, Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na doğru denize açıldıktan sonra kayıplara karıştı. "Graywolf" adlı yatı Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunurken, ünlü iş adamını arama çalışmaları devam ediyor.

Yeni görüntüleri çıktı

Küçük yaşlardan itibaren denizciliğe gönül veren Halit Yukay'ın kaybolduktan sonra sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı. 2008 yılında kurulan Yukay Denizcilik ile Mazu Yachts markası adı altında birçok tekne üreten başarılı iş adamı görüntülerde deniz ve tekne tutkusunu anlatıyor. Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi bulunan Halit Yukay'ın firmasının sektörde söz sahibi firmalardan olduğu öğrenildi. Öte yandan, Yukay'ın bekar olduğu belirtildi. - YALOVA