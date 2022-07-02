Kayalıklarda mahsur kalan vatandaş ekiplerce kurtarıldı Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Çukur köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kayaklılarda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ile Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Yürütülen başarılı çalışma sonucu şahıs, bulunduğu yerden kurtarıldı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan şahıs, köyüne bırakıldı. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayalıklarda mahsur kalan vatandaş ekiplerce kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.