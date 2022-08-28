Son dakika haberi! Katliam gibi kazada ölen İHA muhabiri için mevlit okutuldu 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre - Katliam gibi kazada ölen İHA muhabiri için mevlit okutuldu Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit okutuldu. - Katliam gibi kazada ölen İHA muhabiri için mevlit okutuldu GAZİANTEP - Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit okutuldu. Gaziantep Nizip otoyolunda yolcu otobüsünün kurtarma ekiplerine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada mesai arkadaşı Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte hayatını kaybeden İHA Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit programı düzenlendi. Abdülhamit Han mahallesindeki sosyal tesislerde gerçekleştirilen mevlitte Kur-an-ı Kerim ve ilahiler de okunarak, dualar edildi. Programa Umut Yakup Tanrıöver'in babası Mutlu Tanrıöver, ailesi, yakınları, arkadaşları, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Demir İhlas Haber Ajansı Gaziantep Umut 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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