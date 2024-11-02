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Kastamonu Entegre Davasında Üç Sanık 30 Gün Sonra Tahliye Edildi

Kastamonu Entegre Davasında Üç Sanık 30 Gün Sonra Tahliye Edildi
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Kastamonu Entegre firmasını 100 milyon lira zarara uğratmak iddiasıyla tutuklanan üç sanık, 30 gün sonra tahliye edildi. Soruşturma kapsamında toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Kastamonu Entegre firmasını, belgede sahtecilik ve benzeri yöntemlerle 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla tutuklanan üç sanık, 30 gün sonra tahliye edildiler.

Edinilen bilgiye göre, Hayat Holding bünyesinde, orman ve ağaç ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre firması tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, 9 kişi hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işleme amacıyla örgüt kurma", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kastamonu Entegre firmasının fabrika direktörü Enüs Koç'un da aralarında bulunduğu ve bir süre önce görevlerinden uzaklaştırılan birim müdürleri ve mühendislerle firmanın çalıştığı şirket yetkililerinden oluşan 9 kişi, Kastamonu merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli'nde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 Ekim günü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Ekim günü adliyeye sevk edilen şahıslardan Enüs Koç ile Metin U. ve İsmail Ö. tutuklanırken, 2 kişi savcılık soruşturmasının ardından, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 gün sonra 3 tutuklu zanlı da Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildi. Dosyada tutuklu zanlı kalmadı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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