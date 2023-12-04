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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, kenevir tohumu, marihuana ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Cide İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ü.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 0.34 gram metamfetamin, 1.9 gram kenevir tohumu, 18,65 gram marihuana maddesi, 1 adet marihuana sarılı sigara ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ü.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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