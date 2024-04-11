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Kastamonu'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şahıs İçin 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da dün akşam saatlerinde aracında silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen şahıs, hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme başlatan emniyet güçleri, araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulunan şahsın Ümit Yılmaz olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından da yola çıkan emniyet güçleri, olaya karışan 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Ümit Yılmaz ile gözaltına alının şüphelilerin evlerinde aramada bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ümit Yılmaz'ın cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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