Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağanak ile birlikte etkili olan dolu yağışı sonrası tarım alanları zarar gördü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çit köyü ile Karnıaçık köyü arasında etkili olan sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı sebebiyle sarımsak ve hububat tarlaları zarar gördü.

Taşköprü ilçesine bağlı Çit köyünde yaşayan Ziya Küçük, dolunun aniden bastırdığını ve kısa sürede etkisini artırdığını söyledi. Küçük, sarımsak tarlalarını dolunun vurmasından ötürü zarar oluştuğunu kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı