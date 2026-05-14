Haberler

Kars'ta tefecilik operasyonu: 21 milyonluk çek-senet, tapular ve uyuşturucu ele geçirildi

Kars'ta tefecilik operasyonu: 21 milyonluk çek-senet, tapular ve uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda, toplam değeri 21 milyon 695 bin TL olan çek, senet ve tapuların yanı sıra uyuşturucu madde ve silah fişekleri de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kars'ta tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda milyonlarca liralık çek ve senetle birlikte tapular, uyuşturucu madde ve fişekler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen TCK-241 "Tefecilik" suçu soruşturması kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda toplam değeri 21 milyon 695 bin TL olan 15 adet çek ve senet, 10 adet adi sözleşme, 9 adet tapu, çok sayıda ajanda, defter ve not kağıdı ele geçirildi. Mali evrakların yanı sıra, suç unsuru kapsamında değerlendirilen belgelerin detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

Operasyonda ayrıca 13 parça halinde toplam 8,26 gram metamfetamin ile 6 tabanca fişeği de bulundu. Ele geçirilen materyallere el konulurken, iş yerindeki dijital ve yazılı dokümanların da soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.B. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, kent genelinde tefecilik başta olmak üzere organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

Gözü dönmüş baba kızının okulunda terör estirdi
Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu

Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu
Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada

Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

Çin'de tarihi zirve! İki liderden tüm dengeleri altüst eden mesajlar