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Kars'ta tefecilere şafak operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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Kars'ta yapılan operasyonda tefecilik yapan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda çek, senet, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta tefecilere şafak operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Çok sayıda çek, senet ve silah ele geçirildi

KARS - Kars'ta 16 ekip, 50 polisinin katılımıyla tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda çek, senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Tefecilik yapan 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen TCK-241 Tefecilik suçu soruşturması çerçevesinde 16 ekip, 50 polisin katılımıyla 4 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait 4 ikamet ve 3 işyerinde arama yapıldı.

KOM ekiplerince yapılan aramada; çok sayıda çek, senet, ajanda ve doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, oto sahteciliğinde kullanılan 2 kutu şase kalıbı, 1 sallama bıçak, 6 şarjör, 83 tabanca fişeği, 6 kartuş ve 2,58 gram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'tutuklanma talebiyle' adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden G.G. ve S.U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kars Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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