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Kars'ta Şiddetli Rüzgar İş Yerlerinin Çatısını Uçurdu

Kars'ta Şiddetli Rüzgar İş Yerlerinin Çatısını Uçurdu
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Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar, 2 iş yerinin çatısının uçmasına neden oldu. Uçan çatılar park halindeki bir aracın üzerine düştü ve maddi hasar meydana geldi.

Kars'ta şiddetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu

KARS - Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, uçan çatılar otomobilin üzerine düştü.

Kars'ta öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 2 iş yerinin çatısı yerinden koparak park halindeki aracın üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, rüzgarın savurduğu çatı parçaları ise kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ERKOÇ - 3.Sayfa
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