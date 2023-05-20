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Kars'ta öğrencilere siber suçlar anlatıldı

Kars'ta öğrencilere siber suçlar anlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Kars'ta, siber suçların önlenmesi ve farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen Siberay Projesi çerçevesinde 620 öğrenciye eğitim verildi.

Kars'ta, siber suçların önlenmesi ve farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen Siberay Projesi çerçevesinde 620 öğrenciye eğitim verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siberay Projesi eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kars'ın Susuz ve Sarıkamış ilçelerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim çerçevesinde 620 öğrenciye siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme konularında sunum yapıldı.

Ekipler öğrencilere siber güvenlik, siber suç, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı ve kişisel verilerin önemi konuları hakkında da bilgi verdi. Öğrencilerinin sorularını da cevaplayan ekipler, eğitim sonunda öğrencilere kitap hediye etti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik eğitim programlarının devam edeceği öğrenildi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Susuz Kars 3. Sayfa Haberler

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