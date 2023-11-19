Kars'ta Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı

Kars'ta farklı suçlardan hapis cezası bulunan M.O. ve F.K. isimli hükümlüler, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edildiler.

Kars'ta farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.O. (29) ile "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. (23) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.