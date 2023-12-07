Kars'ta Aranan 15 Kişi Yakalandı

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan hapis ve arama kararı bulunan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce; haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 4 yıl 22 gün hapis cezası olan E.A. (34) ve 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.E. (41), kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 3 yıl 17 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ö.S. (25), kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ö.B. (27), basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.Y. (49), şantaj suçundan 10 ay hapis cezası bulunan C.G. (24), askeri ceza kanuna muhalefet, güveni kötüye kullanma-6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Ö.Y. (32) ile alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan 6 ay hapis cezası bulunan T.O. (56) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri ayrıca kullanmak için uyuşturucu madde temin etmek ve bulundurmak suçundan aranması olan B.Ş. (23), dolandırıcılık suçundan aranması olan A.K. (45) ve R.K. (41), askeri ceza kanununa muhalefet suçundan aranması bulunan S.U., hakaret suçundan aranması bulunan İ.A. (33) ile çocuğun cinsel istismarı suçundan aranması bulunan N.C. (33) ve F.C. (25) de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS