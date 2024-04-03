YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kars'ta 2,5 Milyon Lira Değerinde Altın Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan altın yakalandı. Kaçakçıların bu defaki yöntemi yine şaşırttı.

Kars polisi yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını belirledi. Yapılan operasyon sonucu piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altın şahısların ayakkabıları içinde bulundu. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), kent merkezinde kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 şahıstan (2 şahıs Ermenistan uyruklu) ülkemize yasa dışı yollarla sokulan; 7 parça halinde toplam 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirilerek şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Polisiye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title