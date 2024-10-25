Kargo Gemisi Sahibi, Baltimore Köprüsü Kazası İçin 102 Milyon Dolar Ödeyecek

ABD'de 26 Mart'ta Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan "Dali" adlı kargo gemisinin sahibi ve işletmecisi, hükümete yaklaşık 102 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde 26 Mart'ta kargo gemisinin Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpması nedeniyle oluşan milyonlarca dolarlık masrafın ödenmesi konusunda hükümetle anlaşma sağlandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dali" adlı kargo gemisinin sahibi Singapurlu şirket Grace Ocean ve işletmecisi Synergy Marine firmasının masraflar için federal hükümete 101 milyon 980 bin dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Alınacak ödemenin ABD Hazine Bakanlığı'na ve kazadan doğrudan etkilenen veya müdahaleye katılan çeşitli federal kurumların bütçelerine aktarılacağı kaydedildi.

Hükümet dava açmıştı

Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya gitmek üzere yola çıkan Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, köprüdeki araçlar ve çalışma yapan işçiler ise nehre düşmüştü. Nehre düşen 8 işçiden 2'si kurtarılmış, 6'sı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından oluşan yaklaşık 50 bin tonluk enkazı kaldırmak için 56 federal, eyalet ve yerel kurumun katıldığı operasyonda bin 500'den fazla görevli ve 500 uzmandan oluşan bir ekip yer almıştı. Adalet Bakanlığı, hükümetin olaya müdahale etmek ve enkazın Baltimore Limanı'ndan temizlenmesi için yaptığı masrafın karşılanması amacıyla şirketlere 103 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Maryland eyaleti, 2028 sonbaharında tamamlanması beklenen köprünün yeniden inşasının 1.7 ile 1.9 milyar dolara mal olacağını tahmin ederken, köprünün maliyeti, temizleme çalışmaları, çevresel iddialar ve diğer maliyetler için şirketlere karşı ayrı davalar açtı. - WASHINGTON