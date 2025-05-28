Karataş'ta İzinsiz Baraka Restoranlar Yıkılmaya Başlandı
Adana'nın Karataş ilçesinde sahil kenarına izinsiz kurulan baraka tarzı restoranlar, Karataş Kaymakamlığı'nın talimatıyla yıkılmaya başladı. Yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerleri, polis güvenlik tedbirleri eşliğinde yıkılıyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde sahil kenarlarına yapılan baraka restoranlar yıkılmaya başlandı.
Alınan bilgiye göte, Karataş'ta sahil kenarına izinsiz olarak kurulan baraka tarzı iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Karataş Kaymakamlığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen baraka tipi restoranlar hakkında yıkım kararı verildi. Bugün baraka restoranların yıkımına başlandı.
İş makineleriyle gerçekleştirilen yıkım sırasında çevrede polis güvenlik tedbiri aldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa