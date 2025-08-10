Karasu'da Boğulan Genç, Bıçakla Öldürülen Arkadaşının Ardından Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuğun Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Yürek yakan bir paylaşım yapan anne Yasemin Minguzzi, "Yandım oğlum yandım" dedi.

Olay, dün Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahilde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Ferizli ilçesinden sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, girdiği denizde dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Hem su altında hem de su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu Efe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Efe'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen? Yandım oğlum yandım" ifadelerini kullandı. - SAKARYA