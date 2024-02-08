Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ş. isimli şahsın kente uyuşturucu getirip satışını yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 120 gram esrar ve 155 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARAMAN