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Karadeniz'de Kazak petrolünü yükleyen sivil tankere yeniden İHA saldırısı

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Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ait petrol yükleme terminalinde Kazak petrolü taşıyan NELSA adlı tankere düzenlenen İHA saldırısında yangın çıktı. Mürettebat tahliye edilirken yükleme durduruldu; saldırı Kazakistan tarafından ekonomik çıkarlara yönelik kabul edilemez müdahale olarak kınandı.

Karadeniz'de Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait petrol yükleme terminalinde Kazak petrolü yükleyen sivil tankere, yeniden insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminali, bir kez daha İHA saldırısının hedefi oldu. Terminale 17-19 Temmuz'da gelen sivil tankerlere İHA saldırıları gerçekleştirilen saldırıların ardından gece saatlerinde de Kazak petrolü yükleyen sivil tankere yeniden insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

CPC'den yapılan açıklamada, 17 ve 19 Temmuz tarihlerinde terminalde petrol yükleyen sivil tankerlere yönelik düzenlenen İHA saldırılarının ardından petrol yükleme faaliyetlerinin durdurulduğu ve dün akşam itibarıyla yeniden başlatıldığı belirtilerek, "Terör saldırıları, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı tarafından şiddetle kınanmış, bakanlıkların açıklamalarında bu sivil tankerlere yönelik saldırıların Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarına düzenlenen kabul edilemez saldırı olduğu belirtilmişti. Ancak bu açıklamaların ilgili taraflara ulaşmasına rağmen 20 Temmuz'da CPC deniz terminalinde sivil tanker yine saldırıya uğradı. Petrol yüklemekte olan NELSA adlı tankere İHA saldırısı düzenlendi. İsabet sonucunda tankerde yangın çıktı. Yangın, tankerin yükleme ekibi ile CPC acil müdahale servisi tarafından birkaç saat içerisinde söndürüldü. Uluslararası mürettebat kaptan ve birinci zabıt dışında 22 kişi CPC römorkörleriyle güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tanker yüzebilirliğini korurken, petrol yükleme işlemleri durduruldu. Ayrıca petrol sızıntısı yaşanmadı ve tankerde bulunan petrolün alev alması önlendi" denildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıları şiddetle kınamış, "Bu saldırıları Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarına kabul edilemez bir müdahale, ayrıca meşru uluslararası ticareti, dünya enerji piyasalarını ve küresel ulaştırma ve lojistik tedarik zincirlerinin güvenliğini istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı girişim" olarak değerlendirmişti. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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