Karabük ve Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

KARABÜK - Karabük ve Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Teknik,Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince il genelinde yürütülen Projeli Dosya çerçevesinde 'Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama' suçu ile ilgili 29 Aralık 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında şüphelilere yönelik teknik takip yapıldı. 20 personelden oluşan 5 ekip ile Karabük ve Zonguldak'ta yapılan incelemelerin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda Karabük'te 3, Zonguldak'ta 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli ifadesinin, diğeri savcılık ifadesiyle alınmasıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.